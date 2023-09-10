ليبيا نيوز

#عاجل| وكالة رويترز: إغلاق موانئ #رأس_لانوف و #الزويتينة و #البريقة و #السدرة النفطية مساء السبت ولثلاثة أيام بسبب اقتراب عاصفة #دانيال المتوسطية

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

#عاجل| وكالة رويترز: إغلاق موانئ #رأس_لانوف و #الزويتينة و #البريقة و #السدرة النفطية مساء السبت ولثلاثة أيام بسبب اقتراب عاصفة #دانيال المتوسطية

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وكالة الأنباء الليبية

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