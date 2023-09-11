ليبيا نيوز

غداة سوء الاحوال الجوية : المجلس البلدي طبرق يأمر الحرس البلدي بقفل الورش والمحلات التجارية والمقاهي .

تم النشر منذُ ثانيتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طبرق 10 سبتمبر 2023 م (وال) – طلب المجلس البلدي طبرق من جميع افراد الحرس البلدي الالتحاق بأعمالهم ، وذلك لإعلان حالة الطوارئ جراء سوء الاحوال الجوية وهذا خلال الساعات القادمة .

وأمر المجلس الحرس البلدي بقفل جميع الورش والمحلات التجارية والمقاهي داخل نطاق البلدية وفروعها.

 من جانب أخر تسلمت لجنة الازمة ببلدية طبرق عدد من مستلزمات والمعدات الخاصة بأزمات النزوح من الامطار والفيضانات مقدمة من منظمة اليونيسيف .

 وتمثلت المساعدات التي سلمت عن طريق منظمة ( بوادر ) في ( مضخة تصريف مياه – صهريج مياه – عدد 32 مشمع عازل للأمطار ” خيمة ” طول 50 متر ” – عدد 43 صندوق مستلزمات نظافة شخصية ) .

( وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك