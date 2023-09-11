الكوني يلتقي نقابة صحفي طرابلس والمنطقة الغربية .

\طرابلس 10 سبتمبر 2023 م (وال) – التقى النائب بالمجلس الرئاسي، “موسى الكوني ” اليوم الاحد نقيب وأعضاء نقابة الصحفيين بطرابلس والمنطقة الغربية، الذين استعرضوا أمامه الخطوات المتخذة لتفعيل العمل النقابي للصحفيين، وتعزيز حرية الرأي والتعبير ، والمساهمة في تعزيز قيم المصالحة الوطنية، والسلم الاجتماعي، ونبذ خطاب العنف والكراهية.

كما استعرضوا – حسب المكتب الإعلامي للرئاسي – الجهود المبذولة لإقامة الملتقى الأول للصحفيين ضمن جهود تحقيق المصالحة الوطنية الذي سيعقد يوم 20 سبتمبر القادم ، بحضور صحافيي من كل مناطق ليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي أن ” الكوني ” أكد دعمه لجهود النقابة في الاهتمام بالصحفيين والدفاع عن حقوقهم، والمساهمة في تحديد معايير العمل الصحفي.

( وال)