اختتام الدورة الصيفية لطلاب مسجد الحويرة العتيق بمنطقة أحمد زروق بمصراتة

مصراتة 10 سبتمبر 2023 (وال) – اختتمت بمسجد الحويرة العتيق بمنطقة أحمد زروق بمصراتة فعاليات الدورة العلمية الأولى لتحفيظ “الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية” بمشاركة مجموعة من التلاميذ والطلبة الصغار دون العشر سنوات.

وحضر فعاليات اليوم الختامي للدورة ممثلين عن مكتب دار الإفتاء الليبية بمصراتة وعلماء من المدينة وعدد من عمداء كليات الشريعة الاسلامية ومجموعة من المشائخ وخطباء المساجد والوعاظ وطلبة العلم بالمدينة إضافة إلى حضور جمع غفير من أهالي المنطقة.

وقال الشيخ محمد عبد اللطيف السبتي في تصريح خاص لمراسل وكالة الأنباء الليبية إن هذه الاحتفالية هي بمثابة ترسيخ مبادئ تحفيظ سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للنشء وللأجيال القادمة.

وأثنى الشيخ السبتي على دور القائمين على هذه الدورة مناشدا أولياء الأمور جميعا إلى ضرورة حضور هذه الدورات من قبل الأطفال حتى ينشأ جيل وسطي معتدل وفق شريعتنا الإسلامية وديننا الوسطي السمح يحافظ على سنة رسولنا الكريم بعيدا عن الغلو الفكري والتطرف الديني والمذهبي.

( وال )