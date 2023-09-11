منظمة النسيم للتنمية المجتمعية تدعم إدارة الخدمات الصحية ومركز غسيل الكلى بمصراتة

مصراتة 10 سبتمبر 2023 (وال) – قدمت منظمة النسيم للتنمية المجتمعية، دعما لإدارة الخدمات الصحية ومركز غسيل الكلى بمصراتة.

ويأتي الدعم المقدم من المنظمة والمتمثل في مواد طبية مستلزمات تشغيلية وسيارة حديثة ، وأجهزة تكييف لعدد من المباني الصحية وأجهزة الحاسوب، في إطار التعاون المشترك بين إدارة الخدمات الصحية ومركز غسيل الكلى مصراتة ومنظمات المجتمع المدني.

وحضر مراسم التسليم عضو المجلس البلدي والمسؤول عن ملف الصحة بالبلدية المهندس علي الناظوري ورئيس مجلس إدارة منظمة النسيم للتنمية المجتمعية المهندس جبريل الرعيض وممثلين عن إدارة الخدمات الصحية ومسؤلين عن مركز غسيل الكلى مصراتة.

وأعرب مسؤول ملف الصحة وعضو المجلس البلدي مصراتة علي الناظوري عن تقديره وشكره للخطوات والمجهودات التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني ومن بينها منظمة النسيم للتنمية المجتمعية لقديم العون والمساعدة للقطاع العام وعلى رأسه قطاع الصحة بالبلدية.

( وال ) –