ليبيا نيوز

عاجل| عميد بلدية البيضاء يعلن خروج الوضع عن السيطرة في المدينة جراء الفيضانات والسيول.

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

عاجل| عميد بلدية البيضاء يعلن خروج الوضع عن السيطرة في المدينة جراء الفيضانات والسيول.

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وكالة الأنباء الليبية

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