عاجل| عميد بلدية البيضاء يعلن خروج الوضع عن السيطرة في المدينة جراء الفيضانات والسيول.
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وكالة الأنباء الليبية
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