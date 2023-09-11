عاجل | عميد بلدية البيضاء يطالب السكان بالبقاء داخل بيوتهم وعدم الخروج الا للضرورة القصوى
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وكالة الأنباء الليبية
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