ليبيا نيوز

عاجل | رئيس الحكومة عبدالحميدالدبيبة يوجه بنقل فرق كل من الشركة العامة للكهرباء وهيئة السلامة الوطنية والشركة العامة للمياه والصرف الصحي وشركتي الخدمات العامة #مصراتة و #طرابلس ومركز طب الدعم والطوارئ وجهاز الطب العسكري، بكامل آلياتها ومعداتها إلى ال

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

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وكالة الأنباء الليبية

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