ليبيا نيوز

ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 2122 قتيلاً و 2421 جريحاً

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الرباط 11 سبتمبر 2023 (وال) -أعلنت وزارة الداخلية المغربية مساء أمس الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد مساء الجمعة، (جنوب مراكش)، ليصل إلى (2122) قتيلا، و (2421) جريحا، مع استمرار فرق الإنقاذ في البحث عن ناجين.

من جهتها أكدت الحكومة المغربية أنها تواصل تكثيف جهودها في تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين في مختلف المناطق التي تضررت بشكل كبير من جراء الزلزال.

يشار إلى أن الحكومة المغربية قد أعلنت المغرب في وقت سابق الحداد الوطني لمدة (3) أيام، على أرواح ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد، مساء يوم الجمعة الماضي وقامت بتنكيس العلم الوطني فوق جميع المباني الحكومية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء المغربية الرسمية. (وال الرباط).س خ.

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وكالة الانباء الليبية وال

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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

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