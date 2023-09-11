الإيسيسكو تعلن استعدادها لتقييم و ترميم وصيانة المواقع الأثرية بالمدن الليبية المنكوبة  شرق البلاد

الرباط 11 سبتمبر 2023 (وال) – تقدمت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، اليوم الاثنين بخالص التعازي إلى ليبيا دولة و شعبا ، في الضحايا الذين فقدوا حياتهم إثر العاصفة “دانيال” وما أسفرت عنه من سيول وفيضانات ضربت شرق البلاد مؤخراً ، وخلفت الكثير من الدمار في مناطق مختلفة. متوجهة بصادق المواساة لعائلات الضحايا ، راجية الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين.

وأكدت الإيسيسكو تضامنها الكامل مع ليبيا في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية المروعة ، واستعدادها التام للتعاون مع الجهات الليبية المختصة لتقديم كل الدعم والمساندة في مجالات اختصاصها، لاسيما ما يتعلق بتقييم الأضرار التي لحقت ببعض المواقع الأثرية الليبية ، وترميمها وصيانتها.

وأعلنت الإيسيسكو أنه تضامناً مع أسر الضحايا والمصابين والمفقودين، وبعد التنسيق والاتفاق مع اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم واللجنة العليا للاحتفاء بمدينة بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، فقد تقرر تأجيل حفل إطلاق احتفالية بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2023، الذي كان مقررا يوم 16 من سبتمبر الجاري، إلى حين إشعار آخر. (وال – الرباط)

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