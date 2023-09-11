بعد الدمار الذي خلفته بالشرق الليبي وصول العاصفة دانيال إلى السواحل المصرية

القاهرة 11 سبتمبر 2023 (وال) -أعلن المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إن العاصفة “دانيال” بدأت حركتها من شمالي غرب البحر المتوسط، وضربت الأيام الماضية السواحل اليونانية، وخلفت خسائر بشرية ومادية ضخمة، نتيجة قوة العاصفة التي صاحبها منخفض جوي متعمق بشكل كبير نتيجة ارتفاع درجة الحرارة على ساحل البحر المتوسط، مما أدى إلى زيادة سرعة رياح العاصفة لتصل إلى (65) كيلو متر/ ساعة، مع سقوط الأمطار الغزيرة في اليونان وبعض دول جنوب أوروبا.

وذكر المركز، أنه مع وصول الإعصار “دانيال” إلى السواحل الشرقية الليبية، فقد تسبب ذلك في زيادة سرعة الرياح إلى (75) كيلو متر ساعة، وسقوط أمطار غزيرة، وفيضانات، وارتفاع الأمواج بين (4 إلى 5) أمتار، غير أن الإعصار بدأ يفقد قوته بعد وصوله اليابسة، ومن ثم سيكون تأثيره أقل عندما يصل الأراضي المصرية، التي سيصلها بقايا الإعصار، وستتأثر به منطقة الشمال الغربي.

كما ستشهد مصر حالة من عدم استقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، نتيجة المنخفض الجوي الناتج عن بقايا الإعصار “دانيال”، وأن أمطار متوسطة وغزيرة ورعدية أحيانا، في محافظة مطروح وسيوة، وبعض مناطق الضبعة، مع سرعة رياح بلغت (30) كيلو متر/ ساعة، مما أدى إلى إثارة الرمال، وانخفاض الرؤية الأفقية، كما يتوقع أن تمتد هذه الرمال إلى بعض المناطق في شمال الصعيد، والبحر الأحمر، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، مع سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة على محافظة الإسكندرية، و القاهرة.(وال القاهرة) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال