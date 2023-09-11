مجلس النواب : نثمن جهود اللجنة العُليا للطوارئ والاستجابة السريعة بخصوص تعاملها مع الظروف الجوية الطارئة التي تمر بها عدد من المدن بالبلاد .

بنغازي 11 سبتمبر 2023 ( وال ) – ثمن مجلس النواب المجهودات والأعمال التي تقوم بها اللجنة العُليا للطوارئ والاستجابة السريعة ولجان الطوارئ والاستجابة السريعة الفرعية في كافة المدن والمناطق ومجهودات رجال الأمن ومنتسبي القوات المسلحة وجميع الوزارات والأجهزة والمنظمات المعنية بحالة الطوارئ.

جاء ذلك في بيان نشره المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” عبر صفحته على موقع “فيسبوك” بشأن الظروف الجوية الطارئة التي تمر بها عدد من المدن الليبية.

وأضاف “المجلس “في بيانه الموقع باسم رئيس المجلس ” عقيلة صالح ” نشد على أيديهم في هذه الظروف الصعبة لبذل المزيد من الدعم لجميع المواطنين في المناطق المتضررة من خلال نقلهم إلى أماكن آمنة وتوفير المأوى والغذاء لهم.

كما دعا المجلس كافة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المعنية والالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة لهم من الجهات المختصة للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم حسب البيان .

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