تضامن عربي مع ليبيا على خلفية المرور المأساوي لإعصار “داينال”

بنغازي 11 سبتمبر 2023 (وال) – توالت البيانات وردود الفعل العربية على خلفية الفاجعة التي خلفها إعصار دانيال، إبان مروره بمدن وقرى وبلدات الشرق الليبي خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية .

وأعربت المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، والجمهورية التونسية، والجزائر، ومصر، خالص تعازيهم وتضامنهم مع أسر الضحايا داخل المناطق المنكوبة .

وأذن رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد” لحكومته بالتنسيق العاجل مع السلطات الليبية لتقديم يد العون وتسخير الإمكانيات البشرية والمادية المناسبة “ووضعها على ذمة الأشقاء في ليبيا” من أجل المساهمة في مواجهة آثار الإعصار وتعزيز جهود البحث والإنقاذ وعلاج الجرحى.

كما أعربت الجزائر عن كامل استعدادها للوقوف إلى جانب “الأشقاء الليبيين” ومدِّهم بيد العون والمساعدة للتخفيف من وطأة وتوابع هذه الكارثة .

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين أبناء جاليتها المقيمين في المناطق المنكوبة بضرورة التعاون ومساعدة الجهات الحكومية المختصة في عمليات البحث والإنقاذ .

بينما أكدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عبر موقعها الإلكتروني الرسمي استعدادها التام للتعاون مع الجهات الليبية المختصة لتقديم كل الدعم والمساندة في مجالات اختصاصها، لاسيما ما يتعلق بتقييم الأضرار التي لحقت ببعض المواقع الأثرية الليبية ، وترميمها وصيانتها.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة عزم الجمهورية المصرية مد جسر جوي لوصول المساعدات للمناطق المنكوبة مصحوبة بفرق من الانقاذ .

يذكر أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب كانت قد وجهت اليوم الإثنين نداءا عاجلا، للمنظمات الدولية والأممية و الدول الجارة و الصديقة لمساندة السلطات الليبية و تقديم المساعدة العاجلة، في مواجهة الآثار الناجمة عن مرور إعصار دانيال بمدن الشرق.

واصفة في كتابها الرسمي و الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه، الوضع بالكارثي .

موضحة أن فرق الإنقاذ التابعة للحكومة، والقوات المسلحة والهلال الأحمر الليبي، تبذل ما بوسعها لإنقاذ العالقين في الفيضانات فحجم الكارثة أكبر من القدرات المحلية، الأمر الذي فاقم من صعوبته انقطاع الاتصال والكهرباء عن تلك المناطق.

مطالبة بتكثيف عمليات البحث والإنقاذ بسبب غياب البيانات الدقيقة عن إعداد الضحايا والعالقين الأمر الذي يشير إلى حجم الكارثة الذي يفوق التوقعات. (وال – بنغازي)

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