دولة الإمارات ترسل مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا

أبو ظبي في 11 سبتمبر 2023 (وال) –وجه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا، للوقوف إلى جانب الشعب في مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية وأودت بحياة العشرات وإصابة آخرين.

وعبر آل نهيان عن خالص تعازيه لدولة ليبيا قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا الفيضانات، داعيا الله تعالى أن يرحم الضحايا، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.(وال أبوظبي) س خ.

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