الرئيس المصري يؤكد تضامن مصر مع ليبيا في مواجهة العاصفة “دانيال”

القاهرة 11سبتمبر 2023 (وال) – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع ليبيا في مواجهة العاصفة “دانيال” التي ضربت البلاد.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “أتقدم بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد، وأؤكد تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع أشقائنا في مصابهم الأليم، وتمنياتي للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بوحدتكم معاً”. (وال – القاهرة)

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