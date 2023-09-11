إيكواس تحشد قوات على حدود بنين مع النيجر.

نيامي 11 سبتمبر 2023 (وال) – بدأت قوات تابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، في التمركز على حدود بنين مع النيجر في منطقة “مالانفيل” على بعد بضعة كيلو مترات من الحدود ، حسبما أفادت مصادر محلية.

وذكرت قناة روسيا اليوم أن هذه القوات بدأت في الوصول من كوتونو عاصمة بنين منذ أيام ، وقوام هذه الوحدات العسكرية من دول ساحل العاج والسنغال وبنين.

وكانت سلطات النيجر اتهمت فرنسا السبت بـنشر قواتها في عدد من دول غرب إفريقيا استعدادا لشن عدوان على البلاد، بالتعاون مع “إيكواس”.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين مقطع فيديو نشره محلل عسكري من نيجيريا قال إنه يظهر قيام جيش النيجر بنقل معدات عسكرية إلى منطقة الحدود مع بنين تحسبا لغزو وشيك من قبل إيكواس . حسب القناة.

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