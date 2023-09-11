أبو الغيط يعزي شعب وحكومة ليبيا في ضحايا الإعصار “دانيال”

القاهرة 11 سبتمبر 2023 (وال) – أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن خالص عزائه لشعب ليبيا وحكومتها في ضحايا الإعصار دانيال.
وكتب أبو الغيط -على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”إكس”- / :”أعزي شعب ليبيا وحكومتها وأهالي ضحايا الإعصار دانيال في مصابهم الأليم”.
وأكد أبو الغيط ثقته في قدرة الليبيين على تجاوز هذه الكارثة الطبيعية، متابعا: “أتمني السلامة لأهلنا وإخواننا في هذا البلد العربي العزيز”. (وال – القاهرة)
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