أبو الغيط يعزي شعب وحكومة ليبيا في ضحايا الإعصار “دانيال”

القاهرة 11 سبتمبر 2023 (وال) – أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن خالص عزائه لشعب ‎ليبيا وحكومتها في ضحايا ‎الإعصار دانيال.

وكتب أبو الغيط -على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”إكس”- / :”أعزي شعب ‎ليبيا وحكومتها وأهالي ضحايا ‎الإعصار دانيال في مصابهم الأليم”.

وأكد أبو الغيط ثقته في قدرة الليبيين على تجاوز هذه ‎الكارثة الطبيعية، متابعا: “أتمني السلامة لأهلنا وإخواننا في هذا البلد العربي العزيز”. (وال – القاهرة)

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