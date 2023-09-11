الجزائر تعرب عن تعازيها ومواساتها لليبيا على إثر الفيضانات التي اجتاحت البلاد

الجزائر 11 سبتمبر 2023 (وال) – أعربت الجزائر عن خالص تعازيها ومواساتها لدولة ليبيا, على إثر السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد, وعبرت عن استعدادها لدعم الليبيين والمساعدة في التخفيف من توابع هذه الكارثة الطبيعية, حسب ما أكده بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, يوم الاثنين.

وجاء في بيان الوزارة: “على إثر السيول والفيضانات المأساوية التي ألمت بالشقيقة ليبيا, تتقدم الجزائر بأخلص التعازي والمواساة لدولة ليبيا حكومة وشعبا, وتؤكد على تعاطفها وتضامنها معهم في مواجهة آثار هذه المحنة”. (وال – الجزائر)

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