أمير قطر يعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

الدوحة في 11 سبتمبر 2023 (وال) – بعث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، برقية تعزية إلى رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا الشقيقة الدكتور محمد المنفي، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت شرق البلاد، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وبعث الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تعزية إلى الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا الشقيقة، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت شمال شرق البلاد، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى دولة عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت شمال شرق البلاد، متمنيا معاليه الشفاء العاجل للمصابين. (وال – الدوحة )

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