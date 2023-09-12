البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لإغاثة ليبيا جراء العاصفة دانيال

القاهرة 11 سبتمبر 2023 (وال) -دعا البرلمان العربي الدول العربية ودول العالم، والمنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي، بضرورة دعم ليبيا في مواجهة الأزمة الطاحنة التي تواجهها، جراء الآثار المدمرة التي خلفتها العاصفة “دانيال”، وما أسفرت عنه من سيول ضربت شرق البلاد مؤخرا، ونتج عنها سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وشدد البرلمان العربي على ضرورة تقديم يد العون والمساعدة لمؤازرة ليبيا جراء أحداث العاصفة، وفي هذا المصاب الأليم الذي يتطلب تعزيز التعاون العربي والدولي، وسرعة تقديم الإغاثات الإنسانية العاجلة، وفتح الجسور الجوية والممرات الآمنة لسرعة تقديم تلك المساعدات.

وأكد البرلمان العربي، وقوفه وتضامنه التام مع ليبيا، ودعمه لها حتى تتجاوز هذه المحنة بسلام، مشددا على أهمية تضافر وحشد الجهود العربية والدولية، وتقديم الدعم اللازم لدولة ليبيا حتى تستطيع إغاثة ومساعدة المتضررين.(وال القاهرة) س خ.

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