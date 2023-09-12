تونس تعرب عن تضامنها المطلق مع الشعب الليبي

تونس 11 سبتمبر 2023 (وال) – أعربت تونس اليوم الإثنين، عن تعازيها الخالصة للشعب الليبي الشقيق وتضامنها المطلق معه على إثر الخسائر البشرية والمادية الجسيمة التي لحقت به بسبب الفيضانات التي اجتاحت عدّة مناطق في ليبيا.

وجاء في برقية التعزية التي أصدرتها رئاسة الجمهورية ” أنه وانطلاقا من روابط الأخوة الثابتة وايمانا بقيم التآزر والتعاضد ووحدة المصير بين الشعبين، أذن رئيس الجمهورية بالتنسيق العاجل مع السلطات الليبية لتقديم يد العون لتجاوز هذه المحنة من خلال تسخير الإمكانيات البشرية والمادية المناسبة ووضعها على ذمة الأشقاء في ليبيا من أجل المساهمة في مواجهة آثار الإعصار وتعزيز جهود البحث والإنقاذ وعلاج الجرحى”. (وال – تونس)

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