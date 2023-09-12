سفارة دولة فلسطين في ليبيا تعلن وفاة مواطن فلسطيني بمدينة البيضاء جراء السيول التي اجتاحت المدينة

طرابلس 11 سبتمبر 2023 (وال) -أبلغت سفارة دولة فلسطين وقنصليتها العامة في ليبيا، عن وفاة المواطن الفلسطيني محمد حسن عبد الكريم القرا، وهو متزوج ولديه أطفال.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير دكتور أحمد الديك، أن المواطن من سكان مدينة البيضاء، وتوفي نتيجة السيول التي اجتاحت المنطقة الشرقية في ليبيا.

مؤكدا أن الوزارة ومن خلال سفارتها وقنصليتها، تتابع على مدار الساعة أوضاع أبناء شعبنا المتواجدين في تلك المنطقة للاطمئنان عليهم جميعا، وتقديم المساعدات الممكنة لمحتاجيها، ومتابعة بعض الأنباء الأولية بشأن أحد المواطنين المفقودين.

وأضاف السفير الديك أن القنصلية العامة في بنغازي أشرفت على تشكيل فريق طبي متكامل من أطباء وصيادلة وممرضين، للوقوف إلى جانب اخوتهم الليبيين والفلسطينيين وهم على أهبة الاستعداد على مدار الساعة للتوجه للمناطق المنكوبة، وفقا للظروف والترتيبات المعتمدة في المنطقة.

وتم بتعليمات من وزير الخارجية والمغتربين دكتور رياض المالكي، تشكيل خلية أزمة بكل من السفارة والقنصلية لمتابعة الأوضاع، والوقوف على احتياجات الجالية الفلسطينية، والاطمئنان عليها.

كما أعلنت السفارة والقنصلية عن أرقام طوارئ، لمن يريد الاطمئنان على صحة وسلامة أبناء جاليتنا في ليبيا.

وقدمت الوزارة تعازيها الحارة لأسرة وذوي الشهيد القرا، وتتابع تطورات الأوضاع في المنطقة الشرقية في ليبيا.

أما أرقام الطوارئ فجاءت كالآتي: +218925220076 00218917863031-(وال طرابلس) س خ.

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