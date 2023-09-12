ليبيا نيوز

عاجل: جهاز الإسعاف الطائر يعلن إنشاء جسر جوي من طرابلس إلى المنطقة الشرقية لنقل الحالات الحرجة

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

عاجل: جهاز الإسعاف الطائر يعلن إنشاء جسر جوي من طرابلس إلى المنطقة الشرقية لنقل الحالات الحرجة 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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