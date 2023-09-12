الكبير يفتتح المؤتمر الثاني للمصارف الليبية حول الامتثال .

الرياض 11 سبتمبر 2023 م (وال) – افتتح محافظ مصرف ليبيا المركزي – رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – الصديق عمر الكبير أمس الأحد بالعاصمة الليبية طرابلس فعاليات (المؤتمر الثاني للمصارف الليبية حول الامتثال) والَّذي يُنَظِّمَهُ مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع المؤسسة العربية المصرفية (Bank ABC).

ويأتي المؤتمر التي حضره – مدراء إدارات المصرف المركزي وممثلي المؤسسة العربية المصرفية من البحرين والمملكة المتحدة وتونس وليبيا، والمصارف التجارية الليبية، وصناديق الاستثمار السيادية، وشركات الدفع الالكتروني – في إطار جهود المصرف المركزي في تعزيز وتطوير نظم الامتثال وتطبيق المعايير الدولية وافضل الممارسات في مجال مكافحة الجرائم المالية وتقييم مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب.

(وال)