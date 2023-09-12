المملكة المغربية تعزي بضحايا الفيضانات في ليبيا

الرباط 12 سبتمبر 2023 (وال) -أعربت المملكة المغربية، عن تضامنها الكامل مع ما تمر به البلاد إثر العاصفة والفيضانات التي شهدتها مناطق الشرق، وأسفرت عن خسائر عديدة في الأرواح والممتلكات.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية تعبر أيضا عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لدولة ليبيا، ولشعبها الشقيق، ولأسر الضحايا؟، في هذا المصاب الأليم وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.(وال الرباط) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال