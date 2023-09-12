عاجل .. وصول فرق جهاز المباحث الجنائية الخاصة بأعمال البحث والإنقاذ مصحوبة بكلاب الأثر وفرق خاصة بانتشال الجثث تابعة لمركز طب الطوارئ والدعم إلى مطار الأبرق الدولي، ، وتباشر مهامها فور وصولها.