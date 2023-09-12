ليبيا نيوز

عاجل .. وصول فرق جهاز المباحث الجنائية الخاصة بأعمال البحث والإنقاذ مصحوبة بكلاب الأثر وفرق خاصة بانتشال الجثث تابعة لمركز طب الطوارئ والدعم إلى مطار الأبرق الدولي، ، وتباشر مهامها فور وصولها.

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

عاجل .. وصول فرق جهاز المباحث الجنائية الخاصة بأعمال البحث والإنقاذ مصحوبة بكلاب الأثر وفرق خاصة بانتشال الجثث تابعة لمركز طب الطوارئ والدعم   إلى مطار الأبرق الدولي، ، وتباشر مهامها فور وصولها.

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وكالة الأنباء الليبية

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