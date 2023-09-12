جبهة العمل الاسلامي اللبناني تعزي ليبيا في ضحايا الإعصار دانيال

بيروت 12 سبتمبر 2023 (وال) -قدمت “جبهة العمل الاسلامي” اللبناني، في بيان التعازي الحارة لضحايا العاصفة “دانيال” التي ضربت شرق البلاد، وعبرت عن مشاعر المواساة والتعاطف لسقوط الآلاف من الضحايا والجرحى، جراء الإعصار والأمطار الغزيرة والفيضانات الغزيرة.

وأعلنت الجبهة” الوقوف والتضامن مع الشعب الليبي الشقيق فى محنته ومأساته المستجدة”، سائلة “المولى ان تذهب هذه المحنة، وأن تتلطف بالناس، وأن تنقشع هذه الغمة والغمامة، وأن يرحم الضحايا الشهداء، ويعجل في شفاء الجرحى والمصابين، وأن يلهم أهلهم وعوائلهم الصبر والسلوان”.(وال بيروت) س خ.

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