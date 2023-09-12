أهالي الوردية ببلدية الساحل يطلقون نداءات استغاثة في غياب أية مساعدات حتى الآن .

بنغازي 12 سبتمبر 2023 م(وال) – ناشد أهالي منطقة الوردية ببلدية الساحل السلطات المحلية والأهلية للوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم في مواجهة آثار الفيضانات المدمرة الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المناطق الشرقية من البلاد أمس الاحد، وأودت بحياة العشرات وإصابة آخرين في غياب أية احصائيات رسمية حتى الآن.

وقال ايهاب بوجميمه أحد المتطوعين في فرق الإنقاذ المحلية في تصريح مسجل لوكالة الأنباء الليبية” إن وحدات الإنقاذ والاستجابة للطوارئ لم تصل إلى المنطقة وإن جهود الإنقاذ تستمر حتى الان بشكل عشوائي من السكان”.

وبين أن” عدد الوفيات جراء الفيضانات غير المسبوقة بلغ حتى الآن 25 حالة بينها سبع (7) حالات لمواطنين من الجالية المصرية ومواطن سوداني الجنسية”.

وأكد أنهم في حاجة ملحة إلى المساعدات الإنسانية والعينية، مطالباً السلطات المعنية بالأزمة بالتوجه الفوري للمنطقة ومساعدتهم في إغاثة المنكوبين. (وال بنغازي)