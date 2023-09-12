المملكة الأردنية تعزي وتتضامن مع ضحايا الفيضانات بمدن الشرق  

عمان 12 سبتمبر 2023 (وال) –أستقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رسالة تعزية من رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، عبر من خلالها باسمه وباسم أعضاء مجلس الأعيان عن تعازيه الحارة، ومواساته وتضامنه مع أهالي ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عددا من المدن الليبية، وأسفرت عن وقوع العديد من الضحايا، والمصابين وتسببت في أضرار مادية كبيرة.

وأكد الفايز في رسالته، أن الملك عبد الله الثاني وجه جميع الجهات المعنية في الأردن، لتقديم كل عون ومساندة للأشقاء في ليبيا، لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية وهذا الحادث الأليم وتجاوز تداعياتها.(وال عمان) س خ.

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