الشركة العامة للكهرباء تتابع أوضاع المناطق المنكوبة بكارثة الفيضانات .

طرابلس 12 سبتمبر 2023 ( وال ) – تابع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ” محمد المشاي ” في الاجتماع الطارئ مساء أمس ، مع جميع مديري إدارات الشركة بالمنطقة الشرقية عبر تطبيق zoom، أوضاع المناطق المنكوبة بكارثة الفيضانات .

واطلع ” المشاي ” على آخر التطورات على مستوى الشبكة، وتوفير الاحتياجات العاجلة لمعالجة الأضرار الناجمة عن العاصفة التي ضربت عدة مدن بالشرق.

وأكد أن تعليماته منذ اللحظة الأولى للأزمة تقضي بسرعة توفير كل ما تحتاجه فرق الصيانة لإعادة التيار الكهربائي ، وفتح أبواب مخازن الشركة في أنحاء البلاد لسد أي عجز في المواد والمعدات.

يشار إلى أن أول قافلة مكونة من 15 شاحنة محملة بمختلف المواد والمعدات للمناطق المتضررة ، وصلت أمس الاثنين إلى وجهتها، لتتمكن الفرق الفنية من أداء مهامها بالشكل المطلوب خدمةً لأهالي المناطق المنكوبة.

ويجري الآن تجهيز أكثر من 23 شاحنة محملة بمواد ومعدات مخصصة للمنطقة الشرقية، وتكليف مقاولين للعمل فوراً لصيانة ما تضرر من أعمدة ومحطات تحويل وكوابل ، وتسييل عهد مالية لكل الإدارات بالمنطقة الشرقية لمعالجة ما تضرر من مكونات الشبكة بالجناح الشرقي.