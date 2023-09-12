رئيس أركان القوات المصرية يؤكد للقائد العام استعداد القوات المصرية لتقديم كافة المساعدات وإنشاء جسر جوي متواصل لدعم ليبيا

بنغازي 12 سبتمبر 2023 (وال) – استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية المشير خليفة حفتر رئيس أركان حرب القوات المُسلحة المصرية الفريق “أسامة عسكر” والوفد المُرافق له .

وقدّم الفريق “أسامة عسكر” واجب العزاء باسمه وباسم الشعب المصري وقياداته في ضحايا الفيضانات والسيول التي حلّت بمدينة درنة وباقي مدن الشرق الليبي.

وأكد الفريق “أسامة عسكر” للقائد العام خلال اللقاء استعداد القوات المُسلحة المصرية الكامل لإنشاء جسر جوي متواصل لدعم ليبيا وتقديم كافة المساعدات الممكنة، وتسخير الإمكانيات لدعم جهود فرق البحث والإنقاذ. (وال – بنغازي)

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