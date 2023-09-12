ريال مدريد ونوادي عربية وأوربية تتضامن مع ضحايا إعصار دانيال

مدريد 12 سبتمبر 2023 (وال) -عبر نادي ريال مدريد الإسباني، تعاطفه مع ضحايا إعصار “دانيال” الذي ضرب شرق ليبيا، وتسبب في أمطار غزيرة، وفيضانات شديدة خلال اليومين الماضيين.

وقدم النادي التعازي في ضحايا الإعصار، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بيانا، جراء الأحداث المؤسفة التي ضربت البلاد، جاء فيه ” يعلن رئيس نادي ريال مدريد ومجلس الإدارة، حزنهم العميق وتعاطفهم لضحايا الفيضانات في ليبيا.

ويقدم تعازيهم الحارة لجميع أسر ضحايا الفيضانات في ليبيا، ويعلنون رغباتهم في إرسال المعونات الأزمة لمساعدة الشعب الليبي والأسر المتضررة”.

كما تضامنت العديد من الأندية الأوروبية والعربية، اليوم الثلاثاء، مع الشعب الليبي، وكتب حساب نادي “أستون فيلا” بنسخته العربية على موقع “X” (تويتر سابقا) “نادي أستون فيلا يعزي في ضحايا الإعصار الذي وقع في ليبيا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

وكتب نادي برشلونة الإسباني وعبر نسخته العربية على موقع “إكس” (تويتر سابقا): “يتقدم نادي برشلونة بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا فيضانات ليبيا، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين والمتضررين”.

كما علق حساب ميلان الناطق بالعربية قائلا “قلوبنا مع الشعب الليبي أجمع في هذه الأحداث الأليمة، خالص تعازينا لأسر الضحايا، وتمنياتنا بالسلامة للجميع”.

أما نادي ريال سوسيداد فقال “الجميع في ريال سوسيداد يرسلون خالص التعازي والتعاطف مع الشعب الليبي، بعد إعصار دانيال، قلوبنا معكم”.

وعلى الصعيد العربي قال نادي التعاون السعودي: “حفظ الله ليبيا وشعبها من كل مكروه”.

بينما كتب الاتحاد العربي لكرة القدم “خالص التعازي وصادق المواساة لدولة ليبيا وشعبها في ضحايا الفيضانات، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ الجميع من كل مكروه”.

كما قدم نادي الترجي التونسي تعازيه حيث نشر بصفحته الرسمية في فيسبوك قائلا “كل التضامن مع الشعب الليبي الشقيق”.

وتضامن النجم الساحلي وقدم تعازيه “كل الدعم والتضامن مع أشقائنا في ليبيا”، وكذلك النادي الأفريقي الذي كتب “قلوبنا مع أشقائنا في ليبيا في هذه الأوقات الصعبة”.(وال مدريد) س خ.

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