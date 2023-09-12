الجزائر تفتح جسرا جويا لإرسال مساعدات لدعم ليبيا

الجزائر 12 سبتمبر 2023 (وال) – أعلنت الجزائر عن فتح جسر جوي مكون من 8 طائرات تابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي الجزائري لإرسال المساعدات والدعم للمناطق المنكوبة بسبب العاصفة المتوسطية التي اجتاحت عدة مدن ليبية.

وبحسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، فإن القرار جاء استجابة لطلب رئيس المجلس الرئاسي الليبي بتقديم الدعم والمساعدة للمناطق المنكوبة.

وعبرت الجزائر عن التزامها بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الليبي لمساعدته على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.

وخلفت السيول والفيضانات التي ضربت مدناً بشرق ليبيا نتيجة العاصفة المتوسطية، آثاراً كارثية على عدة مدن في الجبل الأخضر وخاصة درنة التي التهمت السيول أحياء كاملة من المدينة بمواطنيها.

وقال وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبد الجليل، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في درنة مخيف، وهناك أماكن مازالت معزولة وأحياء جرفت بكاملها، وإن أعداد الوفيات جراء الفيضانات التي ستظهر مخيفة، لافتا إلى أن أعداد ضحايا الفيضانات تجاوزت 3000 قتيل حتى الآن. (وال – الجزائر)

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