المتحدث العسكري بالقوات المصرية: مصر ترسل مساعدات إنسانية للشعب الليبي الشقيق

القاهرة 12 سبتمبر 2023 (وال) – أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، غريب عبد الحافظ غريب، عن إقلاع ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التي تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان .

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري إن هذه المساعدات جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في تخفيف آثار الإعصار المدمر، والذى أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين .

وأوضح أن المساعدات شملت أعداد كبيرة من الخيام وأطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر، وذلك للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف آثار الإعصار المدمر الذي ضرب السواحل الليبية خلال الأيام الماضية.

تأتى هذه المساعدات لتؤكد على عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين . (وال – القاهرة)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال