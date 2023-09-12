السفير الفرنسي يُقدم التعازي ويُبدي استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية اللازمة

طرابلس 12 سبتمبر 2023 (وال)- أبدى سفير جمهورية فرنسا المعتمد لدى دولة ليبيا مصطفى مهراج، استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية اللازمة، للمتضررين الناجين من الإعصار.

وقدّم السفير تعازي الشعب والحكومة الفرنسية لضحايا إعصار دانيال، الذي تسبب في إنهيار عديد السدود في مدن المنطقة الشرقية من البلاد، مُخلفًا عددًا كبيرًا من الموت والمفقودين.

وأعرب السفير خلال لقائه أمس الإثنين بطرابلس، مـديـر إدارة الشـؤون الأوروبـيـة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عبد الرحمن الهادي خمادة، عن تضامن بلاده الكامل مع الشعب الليبي في هذه المحنة.

من جانبه، قدّم المدير الشكر والتقدير لسعادة السفير ولحكومة فرنسا وشعبها، على تضامنها ووقوفها مع الشعب الليبي في مثل هذه الظروف الصعبة، مُرحبًا بأي مساعدات تقدمها فرنسا للمناطق المنكوبة، لدعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في الإنقاذ البحري لإنتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين.

كما تم خلال هذا اللقاء، استعراض سيّر علاقات التعاون بين البلدين، خاصة في مجال النفط والطاقات المتجددة. (وال – طرابلس)

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