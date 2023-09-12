القابضة للاتصالات تعلن استعادة شبكة الاتصالات والانترنت إلى منطقة الفتايح وبريد درنة

درنة 12 سبتمبر 2023م (وال)- أعلنت الشركة القابضة للاتصالات، اليوم الثلاثاء، عودة شبكة الاتصالات والإنترنت في منطقة الفتايح وبريد درنة، التي تعرضت لأضرار جسيمة جرّاء السيول والفيضانات التي ضربت المدينة.

ولفتت الشركة في بيان لها على صفحتها الرسمية إلى أن شبكة (المدار الجديد) استعادت خدماتها في المنطقتين، وقريبا ستعود خدمات شبكة (ليبيانا).

كما أوضحت الشركة أنها تتابع مع فنيي شركات الاتصالات الذين قاموا بتوصيل مقسم درنه واستخدام شبكة الإنترنت للتواصل وسيتم إعادة خدمة المكالمات الصوتية هذه الليلة ، والعمل قريبا على استكمال اعادة كامل خدمات الاتصالات والانترنت .

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