( وال ) ارسال شحنات المساعدات والمساهمات الى المنطقة الشرقية عبر مطار معيتيقة .

طرابلس 12 سبتمبر 2023 (وال)- تابع مندوب وكالة الانباء الليبية المتواجد في مطار معيتيقة الدولي اليوم ارسال شحنات المساعدات والمساهمات الى المنطقة الشرقية عبر المطار من مختلف الجهات والمؤسسات والافراد ضمن فزعة الوطن الى اهالينا المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت مدننا في المنطقة .

فقد غادرت اليوم مساعدات من الامداد الطبي والطوارئ متجهة الى مطار الابرق تشمل حفاظات واكياس ومواد اغاثة مختلفة لاهالينا في المنطقة الشرقية .

كما غادرت المطار شحنة مالية من مصرف ليبيا المركزي قيمتها 60 مليون دينار متجهة الى فروع مصرف الوحدة ببنغازي .

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