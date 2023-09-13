رئيس أركان القوات المسلحة المصرية يصل بنغازي للتنسيق في عمليات الانقاذ والبحث عن المفقودين

بنغازي 12 سبتمبر 2023 (وال) وصل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق أسامة عسكر، الخميس إلى بنغازي.

والتقى الفريق عسكر عقب وصوله بنغازي القائد العام للقوات المسلحة التابعة لمجلس النواب المشير خليفة حفتر، حيث قدم العزاء باسمه وباسم الشعب المصري وقياداته في ضحايا الفيضانات والسيول التي حلّت بمدينة درنة وباقي مدن الشرق الليبي.

وأبدى الفريق عسكر استعداد القوات المُسلحة المصرية الكامل لإنشاء جسر جوي متواصل لدعم ليبيا وتقديم كافة المساعدات الممكنة، وتسخير الإمكانيات لدعم ليبيا وتسخير الامكانيات للمساعدة في جهود البحث والانقاذ.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، معربًا عن تعازيه ومواساته لضحايا إعصار دانيال الذي اجتاح مدينة درنة والجبل الأخضر مؤخرًا.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر ستضع كافة إمكانياتها في خدمة المنكوبين، من خلال تقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين.

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