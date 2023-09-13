سفير فرنسا لدى ليبيا يبدي استعداد بلاده لتقديم المساعدات الانسانية اللازمة للمتضررين جراء العاصفة المتوسطية .

طرابلس 12 سبتمبر 2023م (وال ) – قدم السفير الفرنسي لدى ليبيا ” مصطفى مهراج ” تعازي بلاده حكومة وشعبا في ضحايا أعصار دانيال الذي تسبب في انهيار العديد من السدود بمدن المنطقة الشرقية من البلاد مخالفًا عدد كبيرًا من القتلى والمفقودين .

جاء ذلك خلال لقائه مـديـر إدارة الشـؤون الأوروبـيـة بوزارة الخارجية ” عبد الرحمن الهادي خمادة” والوفد المرافق له .

وأبدى السفير” مهراج “استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساعدات الانسانية اللازمة للمتضررين الناجين من هذا الأعصار، معربًا في الوقت ذاته عن تضمان بلاده الكامل مع الشعب الليبي في هذه المحنة .

من جانبه قدم مـديـر إدارة الشـؤون الأوروبـيـة بوزارة الخارجية الشكر والتقدير للسفير الفرنسي وحكومة بلاده على تضامنها ووقفها مع الشعب الليبي في مثل هذه الظروف الصعبة.

كما رحب ” خمادة ” بإي مساعدات تقدمها فرنسا للمناطق المنكوبة لدعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في الانقاذ البحري لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين.

كما تم خلال هذا اللقاء استعراض سير علاقات التعاون بين البلدين، خاصة في مجال النفط والطاقات المتجددة.

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