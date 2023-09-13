الرئيس الفرنسي : سنقدم مساعدات عاجلة للمتضررين جراء إعصار دانيال الذي ضرب مناطق شرق ليبيا.

طرابلس 12 سبتمبر 2023م (وال ) – تلقى رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” عبّر فيه عن تعازيه ومواساته لضحايا إعصار ” دانيال ” الذي اجتاح مدينة درنة والجبل الأخضر.

ووفقا لما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك ” فقد أكد ” ماكرون ” خلال المكالمة أن بلاده ستقدم المساعدات العاجلة والإغاثة الإنسانية اللازمة للمتضررين، مشيرا إلى أن بلاده ستقف إلى جانب ليبيا في هذه الظروف العصيبة.

من جهته أشاد ” المنفي ” بهذه الخطوة الكريمة من الجانب الفرنسي، منوهاً بعمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

…(وال ) …