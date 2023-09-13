الأوقاف المصرية تدعو لإقامة صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب بجميع مساجدها عقب صلاة الجمعة المقبلة

القاهرة 13 سبتمبر 2023 (وال) -دعا وزير الأوقاف المصري دكتور محمد مختار جمعة،إلى إقامة صلاة الغائب على ضحايا إعصار ليبيا، وزلزال المغرب، في جميع مساجد مصر عقب صلاة الجمعة المقبلة.

وكتب الوزير عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إقامة صلاة الغائب على ضحايا أشقائنا في زلزال المغرب، وإعصار ليبيا في جميع مساجد مصر، عقب صلاة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى.

وتضامنا مع الوضع الذي مرت به البلاد، غيرت الصفحة الرسمية للأزهر على فيسبوك الغلاف الرسمي، وصورة البروفايل، وكتبت صفحة الأزهر الشريف عليها جملة “اللهم لطفَك ورحمتَك بأهلنا في ليبيا”.

وكان شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب، قد قدم التعازي في ضحايا العاصفة والفيضانات العنيفة، داعيا العالم للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصرين والمنكوبين، وتقديم يد العون للمتضررين، والإسراع لإنقاذ الأرواح.(وال القاهرة) س خ

وفي السياق ذاته، قدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واجب العزاء الشعب الليبي الشقيق في ضحايا العاصفة والفيضانات العنيفة.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل الليبية، أسماء المصريين ضحايا الإعصار دانيال في درنة، والتي تضمنت 84 اسمًا، جرى إنهاء إجراءاتهم بمركز طبرق الطبي.

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