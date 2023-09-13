الأمين العام للأمم المتحدة يقدم تعازيه في ضحايا إعصار دانيال

نيويورك 13 سبتمبر2023 (وال) -أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن “تعازيه القلبية” للشعب الليبي، وأقرباء الضحايا جراء العاصفة المميتة التي ضربت البلاد.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي دوري “في هذا الوقت، قلوبنا مع آلاف الأشخاص المتضررين هناك في مجتمعاتهم، ونتضامن مع الجميع في ليبيا خلال هذا الوقت العصيب”.

ونقلا عن الهلال الأحمر الليبي، قال دوجاريك إن العاصفة أودت بحياة آلاف الأشخاص، كما تم الإبلاغ عن فقدان آلاف آخرين.

وقال إن فريق الأمم المتحدة في ليبيا يستجيب في الموقع، علاوة على ذلك، تعمل المنظمة العالمية على حشد الموارد وفرق الطوارئ لدعم المتضررين، وتعمل مع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين، للحصول على المساعدة الإنسانية الضرورية للسكان في المناطق المتضررة.(وال نيويورك) س خ.

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