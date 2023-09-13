باتيلي يقدم التعازي في ضحايا الإعصار دانيال مشيدا بالجهود المحلية

طرابلس 13 سبتمبر 2023 (وال) -أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ” عبد الله باتيلي “، عن تضامنه مع الشعب الليبي في الكارثة التي اجتاحت شرق البلاد بسبب إعصار “دانيال”.



وقدم “باثيلي” رسالة عزاء ومواساة ومساندة للشعب الليبي، مشيدا بتكاتف الجهود المحلية من كافة المناطق، للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات والسيول .

وقال في رسالته: إنها لحظة يتوحد فيها الجميع، يوحدنا فيها الألم، ولكنها أيضا اللحظة التي نداوي خلالها جراحنا معا.

وأضاف: أشعر بحزن عميق بسبب الآثار الكارثية لإعصار دانيال على شرق ليبيا، وأتقدم باحر التعازي لأسر مئات الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم، وآلاف الجرحى والمفقودين مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما ثمن المبعوث الأممي الجهود التي وصفها بالبطولية، التي بذلتها وتبذلها فرق الإنقاذ من كافة أفراد المجتمع، من عسكريين وأمنيين ومسؤولين على المستويات الوطنية وعلى مستوى البلديات.

وقال: رأينا ممن خلال ما نشر من مقاطع فيديو وصور، التضحيات المثالية التي قدمها مئات الأفراد وهم يحاولون المساعدة، ولم أستغرب أبدا لأن أرى كيف هبت المؤسسات المحلية والوطنية الليبية، والمجتمعات المحلية والأفراد من جميع أنحاء البلاد تهب لمساعدة إخوانهم في المناطق التي تضررت بشدة، مشددا على أن سكان شرق البلاد في حاجة ماسة إلى كل أنواع المساعدة، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية، والمساعدة لإعادة بناء منازلهم واستعادة سبل عيشهم.

كما عبر عن تقديره في رسالته بالدول التي قدمت الدعم لليبيا، واصفا الوضع في شرق البلاد بالكارثي، والاحتياجات هائلة، داعيا المجتمع الدولي إلى التكاتف، ودعم السلطات الليبية لمساعدة المتضررين في شرق ليبيا.(وال طرابلس) س خ.

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