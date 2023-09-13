مع انطلاق جسر بلاده الجوي للمساعدات الإنسانية .. سفير الكويت لدى ليبيا يؤكد لـ (وال) حرص بلاده على مساعدة ليبيا

الكويت 13 سبتمبر 2023 (وال)- انطلقت صباح اليوم الأربعاء أولى رحلات الجسر الجوي الكويتي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء الشعب الليبي، الذي تضرر نتيجة للإعصار الشديد والفيضانات غير المسبوقة التي تعرضت لها مناطق شمال شرق دولة ليبيا، وخلفت آلاف القتلى والمفقودين.

وأكد السفير زياد فيصل المشعان سفير دولة الكويت لدى دولة ليبيا في تصريح لوكالة الأنباء الليبية (وال) على شعور دولة الكويت قيادة وشعبا بالحزن والألم الشديدين جراء هذه الفاجعة.

وجددت الكويت على لسان سفيرها تضامنها ووقوفها إلى جانب دولة ليبيا وشعبها في ظل هذه المحنة، مؤكدا استمرار تقديم الدعم المطلوب لتعزيز الجهود الليبية في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية.

وأوضح المشعان أن الجسر الجوي جاء بناء على التعليمات السامية للقيادة السياسية وبتوجيهات مباشرة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وبمتابعة حثيثة من قبل وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.

وثمن سفير دولة الكويت لدى ليبيا سرعة استجابة الجهات والمؤسسات الكويتية الإنسانية لهذا النداء العاجل وتسخيرها كافة الإمكانات لوصول هذه المساعدات بأسرع وقت.

وأشار إلى عملية التنسيق والاعداد القائمة ما بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وجمعية الهلال الاحمر الكويتي والإدارة العامة للإطفاء والجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية الكويتية لاستكمال رحلات الجسر الجوي الكويتي لتقديم الإغاثة العاجلة لأبناء الشعب الليبي. (وال – الكويت)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال