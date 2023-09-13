باتيلي يشيد بتكاتف الليبيين لمواجهة آثار السيول الفيضانات التي اجتاحت شرق البلاد .

طرابلس 13 سبتمبر 2023 ( وال ) – أشاد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ” عبد الله باتيلي ” بتكاتف المؤسسات المحلية من كافة المناطق للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات والسيول التي اجتاحت شرق البلاد .

جاء ذلك في رسالة عزاء و مواساة ومساندة للشعب الليبي ، جراء الكارثة الهائلة التي أحدثها الفيضانات والسيول في شرق البلاد.

وقال ” باتيلي ” في رسالته (( إنها لحظة يتوحد فيها الجميع ، يوحدنا فيها الألم ، ولكنها أيضا اللحظة التي نداوي خلالها جراحنا معً )) .

وأضاف (( أشعر بحزن عميق بسبب الآثار الكارثية لإعصار دانيال على شرق ليبيا وأتقدم بأحر التعازي لأسر مئات الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم، وآلاف الجرحي والمفقودين مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين )) .

وحيا المبعوث الاممي كذلك الجهود التى وصفها بالبطولية التي بذلتها وتبذلها فرق الإنقاذ من كافة أفراد المجمع، من عسكريين وأمنيين ومسؤولين على المستويات الوطنية وعلى مستوى البلديات)) .

وقال (( قد رأينا من مشاهدة مقاطع الفيديو والصور التضحيات المثالية التي قدمها مئات الأفراد وهم يحاولون المساعدة، ولم أستغرب أبدا لأن أرى كيف هبت المؤسسات المحلية والوطنية الليبية والمجتمعات المحلية والأفراد من جميع أنحاء البلاد لمساعدة أخوانهم في المناطق التي تضررت بشدة)) ، مشددا على أن سكان شرق البلاد في حاجة ماسة إلى كل أنواع المساعدة بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية، وسيحتاجون أيضًا إلى المساعدة لإعادة بناء منازلهم واستعادة سبل عيشهم.

كما ثمن ” باتيلي” في رسالته بالدول التي قدمت الدعم لليبيا، واصفا الوضع في شرق البلاد بالكارثي والاحتياجات هائلة ، داعيًا المجتمع الدولي إلى التكاتف ودعم السلطات الليبية لمساعدة المتضررين في شرق ليبيا .

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