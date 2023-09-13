طقس : مرتفع جوي يساهم في استقرار العوامل الجوية على أغلب المناطق .

طرابلس 13 سبتمبر 2023 ( وال ) -يؤثر مرتفع جوي على ليبيا يساهم في استقرار العوامل الجوية على أغلب المناطق .

وتوقع المركز الوطني للارصاد الجوية في نشرته اليويمية ، أن تكون حالة السماء على مناطق راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة والجبل الغربي صافية إلى ظهور بعض السحب ، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (29–34)مْ.

وتكون حالة السماء على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (26-31)مْ.

وتتراوح درجات الحرارة على مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة ، مابين (33-37)مْ ، وحالة السماء صافية والرياح والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتهب على مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة رياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة مع درجات حرارة تتراوح مابين (34-37)مْ.