بريطانيا تعلن تقديم مليون جنية إسترليني كحزمة مساعدات أولية إلى ليبيا لمواجهة الفيضانات

لندن 13 سبتمبر 2023 (وال) – أعلنت المملكة المتحدة البريطانية عن تقديم حزمة أولية قيمتها مليون جنيه إسترليني لدعم ليبيا في مواجهة آثار الفيضان الناجم عن العاصفة المتوسطية.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان إنها تعمل مع شركاء موثوق بهم على الأرض لتحديد الاحتياجات الأساسية بما في ذلك المأوى والرعاية الصحية.

وأكدت الخارجية البريطانية أن الدعم المقدم سيوجه لمساعدة الأشخاص الأكثر تضررًا من الفيضانات بمن فيهم النساء والأطفال والنازحين.

وأشار بيان الخارجية إلى إعلان الأمم المتحدة عن تقديم 10 ملايين دولار استجابة للفيضانات من صندوقها المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ (CERF)، والتي بريطانيا واحدة من أكبر الجهات المانحة له.(وال – لندن)

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