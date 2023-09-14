المركز الوطني لمكافحة الامراض يواصل تقديم خدماته من خلال فرق طبية مؤهلة .

طرابلس 13 سبتمبر 2023 م ( وال ) – يواصل الفريق التابع للمركز الوطني لمكافحة الامراض القيام بخدماته الطبية من خلال فرق طبية مؤهلة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة وفرق رصد الأمراض والأوبئة في المناطق التي تعرضت للفيضانات بمدن شرق البلاد .

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الامراض أن عناصر القافلة الطبية التي ضمت ( 45 ) عنصرا طبيا تقوم بالتعامل مع الجثث والفيضانات والبحث والتقصي ، ومواجهة الأوضاع الطارئة وتلبية الاحتياجات الصحية للسكان المتضررين بمدن المنطقة الشرقية ، وذلك ضمن جهود المركز وكافة فروعه لمواجهة الأوضاع الطارئة وتلبية الاحتياجات الصحية للسكان المتضررين .

وأوضح المركز أن القافلة ضمت عيادات متنقلة بمعدات طبية وأدوات ضرورية وأطباء وفنيين ومختصين لتقديم الرعاية الصحية الفورية والملائمة للمصابين والمحتاجين في المناطق المتضررة .

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