وصول أول شحنة مياه لسوسة بعد عطش دام لمدة ثلاثة أيام.

سوسة 13 سبتمبر 2023 (وال) – أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع شحات وصول أول شحنة مياه إلى مدينة سوسة تتكون من ثلاث شاحنات مياه معدنية للشرب.

وقال مدير مكتب الإعلام بالهلال الأحمر محمد امجاور في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية إن أهالي سوسة ذاقوا مرارة العطش لمدة ثلاثة أيام بسبب ما خلفه إعصار دانيال من انقطاع للكهرباء والمياه عن المدينة .

وأوضح أن سكان المدينة سابقاً اعتمدوا على استهلاك مياه التحلية التي تضررت بسبب الإعصار، لافتا إلى أن شحنة المياه جاءت من ضمن المواد الغذائية والدوائية التي وفرتها مدينة الكفرة لإغاثة المتضررين .

(وال – سوسة) ب ع