وصول فريق إسباني مختص في عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثث الى طرابلس .

طرابلس 13 سبتمبر 2023 (وال)- وصل إلى طرابلس، اليوم الأربعاء فريق فني إسباني مختص في عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثث .

ويرافق الفريق الإسباني المجهز بعدد 2 درون متطورة و2 جهاز استشعار عددا من كلاب الأثر المدربة على عمليات البحث والانتشال عن الجثث تحت الماء والأشخاص المفقودين، وبالفعل وصل الفريق إلى درنة بعد ظهر اليوم وباشر مهام عمله. .

وذكر مصدر بوزارة الخارجية أن الفريق توجه بالتنسيق مع مركز طب الطوارئ والدعم إلى مدينة درنة لبدء العمل الميداني في البحث والإنقاذ ، كما سيقوم بتدريب فرق المركز في المنطقة الشرقية على الاستجابة السريعة وعمليات الإنقاذ والتعامل مع معدات البحث المتطورة.

وأشار المصدر إلى ان فريقان آخران من اسبانيا سيصلان مباشرة الى مطار الابرق وينظمان الى الفريق الأول للقيام بمهام البحث والإنقاذ في مدينة درنة .

( وال )